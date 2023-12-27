Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО

Год получился максимально насыщенным

İdman.biz со ссылкой на livesport.ru напоминает главные футбольные события 2023 года.

«Наполи» стал чемпионом Италии

В Италии второй год подряд победителем чемпионата стала команда, от которой ждали максимум попадания в топ-4. Вслед за «Миланом» долгожданное Скудетто выиграл «Наполи». Неаполитанский клуб взобрался на вершину впервые со времен легендарного Диего Марадоны. Главным конструктором этого успеха стал опытнейший тренер Лучано Спаллетти, под руководством которого до статуса топ-игрока дорос не только Виктор Осимхен, но и Хвича Кварацхелия, трансфер которого изначально напоминал авантюру.

К сожалению, чемпионский «Наполи» начал разваливаться чересчур быстро, а главной причиной этого процесса стал уход Спаллетти, у которого возникли разногласия с эпатажным владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Ибрагимович и еще несколько звезд завершили карьеру

Сезон-2022/2023 стал последним сразу для целого списка футбольных звезд. В этом году о завершении карьеры объявили Златан Ибрагимович, которому в начале октября исполнилось 42 года, Месут Озил, Гонсало Игуаин, Марек Гамшик, Кевин-Принс Боатенг, Хоакин и Доменико Кришито, который когда-то был одним из лидеров санкт-петербургского «Зенита». Самым эмоциональным моментом стало прощание Ибрагимовича с болельщиками «Милана». Рыдали не только заполненные до отказа трибуны «Сан-Сиро», но и сам Златан. Таким Ибру еще никто не видел.

Беллингем выбрал «Реал»

Главным трансфером года стал переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал». «Мадрид» заплатил за англичанина чуть больше 100 миллионов евро. Вопреки сомнениям, Джуд в максимально короткие сроки адаптировался к новой системе. На данный момент 20-летний Беллингем — главный снайпер «Реала» в текущем сезоне. На этот раз «Королевский клуб» четко угадал с выбором новой звезды и лидера команды.

Еще одним важным событием стал переезд Гарри Кейна из Лондона в Мюнхен. Отказавшись от шанса стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ, экс-капитан «Тоттенхэма» подписал контракт с «Баварией». Рекордмайстер ради этого трансфера отказался от своих принципов и согласился заплатить почти 100 миллионов евро. Буквально через несколько месяцев стало ясно, что это было одно из лучших решений «Баварии» за последние несколько лет. Результативность Кейна, мягко говоря, впечатляет: за первые четыре месяца в Мюнхене англичанин забил уже 25 мячей.

Европейская Суперлига по-прежнему жива

Или так: под конец года Суперлига снова воскресла. В середине декабря Суд Европейского союза вынес вердикт в пользу турнира, который, возможно, будет запущен в ближайшие несколько лет. Суд пришел к выводу, что УЕФА и ФИФА нарушили закон о конкуренции, заблокировав создание Суперлиги в 2021 году. Это еще не триумф, но все-таки маленькая победа главных инициаторов проекта — мадридского «Реала» и «Барселоны».

Уже известно, что в Суперлиге будет 64 участника, которых поделят на три дивизиона. Но есть нюанс. «Реал» и «Барса», которой грозит исключение из еврокубков за нарушения финансового регламента, — пока что единственные участники Суперлиги. Более того, ряд европейских топ-клубов, включая представителей АПЛ, заявили, что намерены и дальше играть в Лиге чемпионов. И все равно есть ощущение, что в этой истории слишком рано ставить точку.

«Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес

Еще одним мощным событием стала победа «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес. Ранее главным достижением клуба из Рио-де-Жанейро был выход в финал — в 2008-м «Флу» уступил в решающем матче ЛДУ Кито. На этот раз соперником бразильцев по финалу стал легендарный аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (2:1). Одним из героев матча, состоявшегося на «Маракане», арене «Фламенго», главного конкурента «Флуминенсе», стал Джон Кеннеди. Молодой нападающий забил решающий гол в начале овертайма.

Но основными действующими лицами все-таки были главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз и экс-звезда «Реала» Марсело. Первый подтвердил статус одного из лучших тренеров Южной Америки, а второй доказал, что по-прежнему мотивирован бороться за трофеи. Еще один кубок «Флуминенсе» мог выиграть на клубном чемпионате мира, но здесь команда Диниза без шансов уступила в финале «Манчестер Сити» (0:4).

Кубок Лиги Европы снова уехал в Испанию

Более того, победителем второго по значимости турнира Европы снова стала «Севилья». В решающем матче, который состоялся на «Пушкаш Арене» в Будапеште, испанцы обыграли в серии пенальти «Рому» Жозе Моуринью. И после этого турнир можно смело переименовывать в Лигу Севильи. Дело в том, что андалусийцы завоевали кубок Лиги Европы седьмой раз в своей истории. Если что, в этом году «Севилья» точно не будет бороться за данный трофей. Команда Серхио Рамоса завершила выступления в еврокубках после провального выступления в групповом этапе Лиги чемпионов.

Саудовская Аравия взорвала трансферный рынок

В трансферной географии летом 2023 года появилось новое популярное направление. В Саудовскую Аравию теперь едут не только добротные по европейским меркам игроки, но и настоящие звезды. Первопроходцем стал Криштиану Роналду, который не устоял перед супер предложением от «Аль-Насра». Настоящий бум начался через шесть месяцев после перехода пятикратного обладателя «Золотого мяча». Ведущие саудовские клубы перевезли на Ближний Восток Неймара, Карима Бензема, Нголо Канте, Фабиньо, Фирмино, Садио Мане, Франка Кэсси, Эмерика Ляпорта, Рияда Мареза и еще два десятка игроков, которые и сейчас запросто могли бы быть на ведущих ролях в командах топ-5 европейских лиг.

Из российской Премьер-лиги в Саудовскую Аравию отправился бразилец Малком, за которого «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» космические 60 миллионов евро. Уже известно, что страна, которая в 2034 году примет чемпионат мира, не остановится на достигнутом. С недавних пор ее главной целью стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Манчестер Сити» и Гвардиола наконец-то выиграли Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» наконец-то добился того, о чем так мечтал с тех пор, как владельцем клуба стал шейх Мансур. В сезоне-2022/2023 «горожане» оформили требл, выиграв Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Ранее подобным мог похвастаться только один английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Так совпало, что Хосеп Гвардиола привел команду на вершину европейского футбола сразу после того, как в ней появился классический центральный нападающий. Эрлинг Холанн разрывал не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

В конце года лучший клуб Англии добавил в свою коллекцию еще один трофей — «Ман Сити» стал победителем клубного чемпионата мира, разбив в финале бразильский «Флуминенсе». Главная интрига текущего сезона заключается в том, сможет ли «Сити» повторить столь мощный успех в следующем году. На данный момент можно сказать, скорее нет, чем да.

Месси уехал в Америку

В августе 2021 года Лионель Месси, рыдая крокодильими слезами, объявил об уходе из «Барселоны». В июне 2023-го аргентинец был близок к возвращению в главный клуб в своей карьере, но в итоге уехал в США и стал игроком «Интер Майами», о чем сейчас ни разу не жалеет. В клубе МЛС никогда не скрывали, что мечтают подписать лучшего футболиста в истории, но почти никто не верил, что это возможно. Во-первых, все знали, что Лео хочет вернуться в «Барсу», а во-вторых — Саудовская Аравия и ее нефтедоллары. Писали, что «Аль-Хиляль» предлагал Месси чуть ли не миллиард евро. Но семья Месси в итоге выбрала Америку и теплую Флориду. Переезд Месси спровоцировал в Штатах до сих пор небывалый интерес к соккеру. И судя по первым месяцам, Лео тоже доволен — это именно то, чего он хотел, особенно после токсичной атмосферы в Париже. В Майами Месси живет и играет в свое удовольствие. В том числе благодаря владельцам клуба, которые сумели подписать лучших друзей звезды - Серджи Бускетса, Жорди Альбу и Луиса Суареса.

Месси снова получил «Золотой мяч»

И снова Месси. В конце октября Лео восьмой раз в карьере выиграл «Золотой мяч» от France Football. И это одно из самых спорных решений: все знают, что аргентинец получил главную индивидуальную награду за победу на чемпионате мира, который состоялся в конце 2022 года. Очевидно, что приза лучшему игроку турнира было бы в данном случае достаточно, но, помимо этого, Месси достался еще и «Золотой мяч», несмотря на то, что 2023-й в спортивном плане был для него, мягко говоря, не самым успешным.

Прощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет

Реакция спортивных СМИ на очередной трофей, доставшийся звездному аргентинцу

Куда больше этого заслуживал Холанн. «Ман Сити» благодаря снайперским способностям норвежца оформил требл, но Эрлинг в итоге отстал от Месси почти на 100 очков. К счастью для хейтеров Месси, после переезда в Штаты Лео вряд ли когда-либо будет претендовать на «Золотой мяч».

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