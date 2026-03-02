2 Марта 2026
Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"

2 Марта 2026 09:29
Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от напряженного матча 28-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Челси", завершившегося победой "канониров" со счетом 2:1. Испанский специалист выразил удовлетворение игрой своей команды, особо отметив высокий уровень сопротивления со стороны соседей из западной части Лондона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, Артета не стал скрывать уважения к сопернику: "Мы заранее понимали, что эта встреча не будет легкой. "Челси" — это элитная команда с великолепным тренерским штабом. Считаю, что в ходе матча мы продемонстрировали красивый футбол в нескольких ключевых эпизодах. Момент с пропущенным голом нас, безусловно, расстроил, но у нас был целый тайм, чтобы исправить ситуацию. Когда соперник остался в меньшинстве, нам следовало быть гораздо внимательнее в контроле мяча. Играя против такой организованной команды, мы отлично понимали, насколько важны единоборства, особенно при стандартах".

Победа позволила "Арсеналу" укрепиться на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии. Сейчас "канониры" лидируют с 64 очками в активе. Уже 4 марта команду ждет новое испытание — выездной матч против "Брайтона", где подопечным Артеты предстоит подтвердить свой статус главного фаворита сезона.

