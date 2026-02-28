"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"

"Манчестер Юнайтед" начал работу над трансфером центрального защитника "Ноттингем Форест" Мурилло.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на indykaila News, манкунианцы уже ведут переговоры с "лесниками" о возможном переходе 23-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Отмечается, что сам футболист заинтересован в выступлении за один из ведущих клубов Премьер-лиги и, вероятно, одобрит сделку.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мурилло составляет 55 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел 28 матчей во всех турнирах и забил два мяча. При этом на итоговую сумму трансфера может повлиять возможный вылет "Ноттингем Форест" из Премьер-лиги.