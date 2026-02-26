26 Февраля 2026
Рафинья: "Если есть команда, способная на камбэк, то это "Барселона"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 07:11
Рафинья: "Если есть команда, способная на камбэк, то это "Барселона"

Вингер "Барселоны" Рафинья прокомментировал поражение от "Атлетико" в первом полуфинальном матче Кубка Испании и оценил шансы на камбэк.

Как сообщает İdman.Biz, каталонцы уступили мадридцам со счетом 0:4, однако бразильский футболист сохраняет веру в итоговый успех.

"Будет сложно, но мы верим. Нам нужно провести отличный матч, иначе мы будем далеки от камбэка", - заявил Рафинья.

При этом игрок подчеркнул уверенность в потенциале команды. "Если есть команда, способная это сделать, то это мы", - добавил вингер "Барселоны".

