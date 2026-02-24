Ответные стыки ЛЧ: интрига в Мадриде и Милане, формальность для "Карабаха" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 24 февраля, пройдут четыре из восьми ответных стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, вечер обещает быть насыщенным: где-то интрига сохраняется после результативной ничьей, а где-то фаворит уже сделал весомую заявку на выход в 1/8 финала.

"Ньюкасл" - "Карабах"

В Баку английский клуб фактически снял все вопросы о проходе дальше, победив со счетом 6:1. Энтони Гордон оформил покер уже в первом тайме, и преимущество гостей стало подавляющим еще до перерыва. Вероятность того, что агдамскому клубу при той игре, которую он показал в первой встрече, удастся отыграть пять мячей, стремится к нулю. В предстоящем матче перед "Карабахом" стоит задача достойно завершить текущую еврокубковую кампанию.

У хозяев есть кадровые потери: Эдди Хау не сможет рассчитывать на Бруну Гимарайнса, Тино Ливраменто и Эмиля Крафта. Учитывая результат матча в Баку, "сороки", скорее всего, дадут возможность отдохнуть своим лидерам и прибегнут к их услугам лишь в случае, если на поле что-то пойдет не по плану. В стане агдамского клуба делают акцент на более организованной игре и стремлении оставить о себе более цельное впечатление.

"Атлетико" - "Брюгге"

Зрелищная первая игра в Бельгии завершилась вничью со счетом 3:3. "Атлетико" вел 2:0, затем 3:2, однако упустил победу, пропустив на 89-й минуте. В результате судьба путевки в следующий раунд решится в Мадриде.

Команда Диего Симеоне понимает, что при таком раскладе любая ошибка может стать фатальной. Победитель сегодняшнего матча выйдет в 1/8 финала, при ничьей по сумме двух встреч будет назначено дополнительное время. В предматчевых комментариях Симеоне подчеркивал, что противостояние остается открытым и "Атлетико" необходимо прибавить в обороне, сохранив баланс в атаке.

"Интер" - "Буде-Глимт"

В Норвегии действующий вице-чемпион ЛЧ неожиданно уступил со счетом 1:3 и теперь обязан отыгрываться на "Сан-Сиро". После равного первого тайма "Интер" пропустил дважды после перерыва и оказался в сложной ситуации.

Для перевода матча в дополнительное время итальянцам нужна победа в два мяча, для выхода напрямую - в три. Дополнительную проблему создает травма Лаутаро Мартинеса: у капитана "Интера" диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой икры, и его участие в ответной игре находится под серьезным вопросом. Главный тренер Кристиан Киву заявил, что команда верит в камбэк и намерена сыграть максимально агрессивно, чтобы вернуть интригу в противостояние.

"Байер" - "Олимпиакос"

Леверкузенцы увезли из Пирея победу 2:0 благодаря дублю Патрика Шика во втором тайме. Немецкий клуб сделал серьезный шаг к выходу в следующий раунд, однако окончательно вопрос еще не закрыт.

"Олимпиакосу" нужна победа минимум в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время. "Байеру" важно сыграть дисциплинированно и не позволить сопернику быстро вернуть интригу. Перед ответной встречей леверкузенцы подходят после поражения в Бундеслиге, что добавляет команде дополнительной мотивации реабилитироваться в еврокубке.