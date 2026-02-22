"Вест Хэм" и "Борнмут" не забили голов в матче АПЛ - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

"Борнмут" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 27-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Хозяева нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету гостей пять ударов в створ.

"Борнмут" продлил беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей и с 38 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. "Молотобойцы" набрали 25 баллов и находятся на 18-й строчке.

21:06

"Челси" на своем поле сыграл вничью с "Бернли" в матче 27-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 4-й минуте Жоао Педро вывел хозяев вперед. На 72-й минуте защитник синих Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В добавленное время Зиан Флемминг сравнял счет в матче.

"Челси" набрал 45 очков и сохраняет четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Бернли" с 19 очками идет на предпоследней, 19-й строчке.

В параллельных матчах "Астон Вилла" дома сыграла вничью с "Лидсом" (1:1), а "Брайтон" на выезде обыграл "Брентфорд" - 0:2.