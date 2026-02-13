13 Февраля 2026
Ямаль вступил в конфликт с игроком "Атлетико": "Глупец, идиот"

13 Февраля 2026 22:05
Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль повздорил с защитником "Атлетико" Науэлем Молиной после полуфинального матча Кубка Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TyC Sports, после финального свистка футболист каталонцев вступил в спор с игроком мадридской команды Марком Пубилем, в который вмешался Молина. В ответ Ямаль сделал несколько жестов и оскорбил аргентинца.

"Кто ты? Кто ты? Глупец, идиот", - сказал Ямаль.

Матч завершился победой "Атлетико" со счетом 4:0. Ответная встреча состоится 3 марта. Действующим обладателем трофея является "Барселона", обыгравшая в прошлом финале мадридский "Реал" в дополнительное время со счетом 3:2.

