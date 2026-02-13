Арбелоа высказался о слухах конфликта с Карвахалем

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал информацию о возможных разногласиях с Даниэлем Карвахалем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, специалист опроверг слухи о напряженных отношениях и подчеркнул, что регулярно общается с игроком.

"С Карвахалем, как и со всеми футболистами команды, мне нравится разговаривать индивидуально. Для меня важно знать, что они чувствуют, о чем думают. Карвахаль становится все лучше и лучше. Он провел отличную тренировочную неделю. Я больше всего заинтересован в том, чтобы он приблизился к своему лучшему уровню. Он должен доказать это через игры", - заявил Арбелоа.