14 Февраля 2026
Флик жестко отчитал игроков "Барселоны" после разгрома

13 Февраля 2026 22:58
17
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик провел строгий разговор с футболистами перед тренировкой после полуфинала Кубка Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, немецкий специалист остался крайне недоволен игрой команды в первом тайме матча против "Атлетико", завершившегося поражением 0:4.

По информации источника, наставник заявил, что в первой половине встречи игроки выглядели как команда без боевого духа, движения и желания бороться. Флик подчеркнул, что подобная игра недостойна клуба, претендующего на трофеи и находящегося в шаге от финала.

Тренер также выразил непонимание, как футболисты могли выйти на поле в таком состоянии и без необходимой самоотдачи.

İdman.Biz
