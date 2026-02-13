"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Интера"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Интера" Федерико Димарко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, представитель английского клуба посетит матч 25-го тура Серии А между "Интером" и "Ювентусом", который состоится 14 февраля, чтобы проследить за игрой 28-летнего футболиста.

При этом миланский клуб не намерен продавать игрока и планирует продлить с ним контракт до 2030 года, условия соглашения уже согласованы. Действующее соглашение Димарко рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне защитник провел 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.