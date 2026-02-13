Гвардиола предупредил игроков перед матчем Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Англии против "Солфорд Сити".

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что его команда должна максимально серьезно отнестись к игре, несмотря на разницу в классе соперников.

"Конечно, это команда из четвертого дивизиона. Конечно, мы играем дома. Но я стараюсь донести до игроков, что ничто не дается просто. Все дается тяжело. Да, после игры может показаться, что было легко, но мы должны выполнить свою работу. Именно поэтому в таких турнирах, как Кубок лиги или Кубок Англии, мы всегда были конкурентоспособны. Мы всегда настраивались правильно, и завтра не должно быть исключений", - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Матч "Манчестер Сити" - "Солфорд Сити" состоится 14 февраля.