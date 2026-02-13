13 Февраля 2026
Гвардиола предупредил игроков перед матчем Кубка Англии

13 Февраля 2026 20:38
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка Англии против "Солфорд Сити".

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что его команда должна максимально серьезно отнестись к игре, несмотря на разницу в классе соперников.

"Конечно, это команда из четвертого дивизиона. Конечно, мы играем дома. Но я стараюсь донести до игроков, что ничто не дается просто. Все дается тяжело. Да, после игры может показаться, что было легко, но мы должны выполнить свою работу. Именно поэтому в таких турнирах, как Кубок лиги или Кубок Англии, мы всегда были конкурентоспособны. Мы всегда настраивались правильно, и завтра не должно быть исключений", - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Матч "Манчестер Сити" - "Солфорд Сити" состоится 14 февраля.

İdman.Biz
