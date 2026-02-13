"Тоттенхэм" договорился с новым главным тренером

Лондонский клуб "Тоттенхэм" достиг договоренности с 47-летним хорватским специалистом Игором Тудором. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, наставник будет работать со "шпорами" до завершения сезона 2025/2026.

В клубе рассчитывают, что тренер сможет быстро положительно повлиять на игру команды. Дебют Тудора состоится 22 февраля, когда "Тоттенхэм" на своем стадионе примет "Арсенал".

Сейчас команда занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. После поражения от "Ньюкасла" клуб расстался с Томасом Франком. Тудор остается без работы с конца октября после ухода из "Ювентуса".