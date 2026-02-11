Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высоко оценил игровые качества нападающего "Атлетико Мадрид" Хулиана Альвареса и дал понять, что хотел бы видеть аргентинца в составе каталонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, уругвайский футболист назвал Альвареса одним из лучших форвардов современности и подчеркнул, что игроки такого уровня должны выступать в сильнейших клубах.

"Он великолепный игрок, для меня это один из лучших нападающих в мире. Видно, какими качествами он обладает. Лучшие футболисты должны играть в лучшем клубе, и это мы. Это очевидно. Но принимать такие решения не входит в мои обязанности", - отметил Араухо.

По имеющейся информации, несмотря на недавнюю безголевую серию Альвареса, этот фактор не влияет на интерес "Барселоны" к футболисту. Сообщается, что аргентинец рассматривается как основной кандидат на замену Роберта Левандовски в летнее трансферное окно.