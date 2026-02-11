Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо рассказал, что на протяжении длительного времени сталкивался с психологическими трудностями и находился в состоянии тревожности и депрессии.

Как сообщает İdman.Biz, футболист объяснил, что взял паузу в карьере ради профессиональной помощи и возможности провести время с семьей, что было для него принципиально важно.

Араухо подчеркнул значимость этого решения и подробно рассказал о своем состоянии: "Я не просто так взял паузу. Мне удалось поработать с профессионалами, побыть с семьей, и именно это было мне необходимо. Долгое время, возможно год или полтора, я не чувствовал себя хорошо. Я пытался оставаться сильным".

Защитник отметил, что привык держать переживания в себе, однако осознал необходимость обращения за помощью.

"Я из тех, кто все держит внутри, но нужно понимать, что есть специалисты, которые могут помочь. В определенных ситуациях они дают тебе то, что необходимо, чтобы удержаться. Чтобы восстановиться, мне пришлось поднять руку и сказать, что со мной что-то происходит. Полтора года я боролся с тревожностью, которая переросла в депрессию, и при этом продолжал играть. Это не помогает показывать хорошую игру, потому что человек не чувствует себя на своем месте", - сказал Араухо.

Напомним, что после матча Лиги чемпионов против "Челси" защитник пропустил семь игр своей команды по психологическим причинам.