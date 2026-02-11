11 Февраля 2026
RU

"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2026 14:10
24
"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку

Лондонский "Тоттенхэм" принял решение расстаться с главным тренером Томасом Франком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, увольнение специалиста произошло после серии неудачных результатов в английской Премьер-лиге (АПЛ). Накануне "шпоры" потерпели домашнее поражение от соперника агдамского “Карабаха” по плей-офф Лиги чемпионов "Ньюкасла" со счетом 1:2, которое стало для команды 11-м в текущем сезоне.

После 27 туров "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков и находясь в пяти очках от зоны вылета. В руководстве клуба считали, что текущий состав команды должен располагаться значительно выше в таблице.

Ранее сообщалось, что дерби против "Арсенала" может стать для Франка последним матчем у руля лондонского клуба. Сам тренер незадолго до отставки заявлял, что не опасается увольнения и чувствует поддержку владельцев.

"Нахожусь ли я под угрозой увольнения? Я разговаривал с владельцами вчера, поэтому нет", - сказал Франк.

Он также подчеркивал, что осознает недовольство болельщиков и готов работать над исправлением ситуации.

"Я понимаю разочарование фанатов. Проще всего указать пальцем на тренера, но ответственность лежит на всей команде. Я на 100 процентов уверен, что все зависит от наших общих усилий", - отметил специалист.

Накануне Франк также заявлял, что полностью уверен в том, что будет готовить команду к следующему матчу чемпионата против "Арсенала".

İdman.Biz
