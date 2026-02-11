11 Февраля 2026
RU

Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки - ФОТО

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2026 10:40
33
Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки

Автор одного из самых известных пенальти в истории футбола Антонин Паненка высказался о нереализованном 11-метровом ударе Браима Диаса в финале Кубка Африки, который был исполнен в стиле так называемой "паненки".

Как сообщает İdman.Biz, чешский экс-футболист заявил, что подобный удар требует длительной и целенаправленной подготовки, а в действиях Диаса увидел спонтанное решение.

"Мне понадобилось два года ежедневных тренировок, чтобы бить такой пенальти. Я смотрел финал Кубка Африки и уверен, что Браим не готовился к этому удару так, как следовало. Идея пришла ему прямо в тот момент, он просто рискнул, поэтому и не забил", - сказал Паненка.

Отметим, что термин "паненка" закрепился в футболе после финала чемпионата Европы 1976 года, в котором сборная Чехословакии обыграла команду ФРГ в Белграде. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, а в серии пенальти решающий удар Паненка реализовал мягким подсеченным ударом по центру ворот. Это исполнение пенальти считается одним из самых известных в мировом футболе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"
15:30
Мировой футбол

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"

Защитник каталонского клуба назвал своего кандидата игроком мирового уровня
"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку
14:10
Мировой футбол

"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку

Ранее тренер заявлял, что уверен в поддержке руководства

"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки
13:41
Мировой футбол

"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки - ФОТО

Бразильский клуб опубликовал обращение к аргентинцу с символическим посланием
Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде
12:21
Мировой футбол

Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде

Защитник "Барселоны" признался в борьбе с тревожностью и депрессией
Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"
10:55
Мировой футбол

Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"

Тренер указал на ошибку игрока, которая изменила ход матча
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи 13-го тура
09:40
Мировой футбол

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи 13-го тура

Игры пройдут в Баку и Абшероне

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!