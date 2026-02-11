Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки - ФОТО

Автор одного из самых известных пенальти в истории футбола Антонин Паненка высказался о нереализованном 11-метровом ударе Браима Диаса в финале Кубка Африки, который был исполнен в стиле так называемой "паненки".

Как сообщает İdman.Biz, чешский экс-футболист заявил, что подобный удар требует длительной и целенаправленной подготовки, а в действиях Диаса увидел спонтанное решение.

"Мне понадобилось два года ежедневных тренировок, чтобы бить такой пенальти. Я смотрел финал Кубка Африки и уверен, что Браим не готовился к этому удару так, как следовало. Идея пришла ему прямо в тот момент, он просто рискнул, поэтому и не забил", - сказал Паненка.

Отметим, что термин "паненка" закрепился в футболе после финала чемпионата Европы 1976 года, в котором сборная Чехословакии обыграла команду ФРГ в Белграде. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2, а в серии пенальти решающий удар Паненка реализовал мягким подсеченным ударом по центру ворот. Это исполнение пенальти считается одним из самых известных в мировом футболе.