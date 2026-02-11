11 Февраля 2026
RU

Пеп Гвардиола объяснил спад результативности Холанна

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2026 09:25
26
Пеп Гвардиола объяснил спад результативности Холанна

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о текущей игровой форме нападающего Эрлинга Холанда, который в последнее время реже отличается забитыми мячами в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на City Report, испанский специалист отметил, что основная сложность для норвежского форварда связана с уровнем ожиданий и собственными статистическими показателями.

"Проблема Холанна заключается в том, что ему приходится иметь дело со своими показателями и ожиданиями. Очень трудно годами оставаться на таком уровне. Это вызов для него. Когда от тебя ждут пять голов за сезон, тебе проще превзойти ожидания", - сказал Гвардиола.

Наставник "Манчестер Сити" также обратил внимание на реакцию общественности на короткие безголевые серии нападающего. "Стоит Эрлингу провести четыре-пять матчей без голов, как сразу отовсюду звучит: "Что случилось? Что случилось?"", - добавил тренер.

Отметим, что, несмотря на снижение результативности в последних турах, Эрлинг Холанд продолжает лидировать в гонке бомбардиров Премьер-лиги, имея в активе 21 забитый мяч.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"
15:30
Мировой футбол

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"

Защитник каталонского клуба назвал своего кандидата игроком мирового уровня
"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку
14:10
Мировой футбол

"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку

Ранее тренер заявлял, что уверен в поддержке руководства

"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки
13:41
Мировой футбол

"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки - ФОТО

Бразильский клуб опубликовал обращение к аргентинцу с символическим посланием
Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде
12:21
Мировой футбол

Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде

Защитник "Барселоны" признался в борьбе с тревожностью и депрессией
Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"
10:55
Мировой футбол

Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"

Тренер указал на ошибку игрока, которая изменила ход матча
Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки
10:40
Мировой футбол

Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки - ФОТО

Автор знаменитого пенальти прокомментировал исполнение Браима Диаса
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи 13-го тура
09:40
Мировой футбол

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи 13-го тура

Игры пройдут в Баку и Абшероне

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!