Пеп Гвардиола объяснил спад результативности Холанна

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о текущей игровой форме нападающего Эрлинга Холанда, который в последнее время реже отличается забитыми мячами в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на City Report, испанский специалист отметил, что основная сложность для норвежского форварда связана с уровнем ожиданий и собственными статистическими показателями.

"Проблема Холанна заключается в том, что ему приходится иметь дело со своими показателями и ожиданиями. Очень трудно годами оставаться на таком уровне. Это вызов для него. Когда от тебя ждут пять голов за сезон, тебе проще превзойти ожидания", - сказал Гвардиола.

Наставник "Манчестер Сити" также обратил внимание на реакцию общественности на короткие безголевые серии нападающего. "Стоит Эрлингу провести четыре-пять матчей без голов, как сразу отовсюду звучит: "Что случилось? Что случилось?"", - добавил тренер.

Отметим, что, несмотря на снижение результативности в последних турах, Эрлинг Холанд продолжает лидировать в гонке бомбардиров Премьер-лиги, имея в активе 21 забитый мяч.