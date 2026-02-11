11 Февраля 2026
11 Февраля 2026 07:30
Романо назвал фаворита на пост главного тренера "Манчестер Сити" летом

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, кто возглавит "Манчестер Сити" грядущим летом в случае ухода из клуба испанского главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что специалист раздумывает над завершением периода карьеры в «Сити» по окончании сезона, передает İdman.Biz.

"Если говорить о "Манчестер Сити" и должности главного тренера, я по-прежнему называю вам имя Энцо Марески. Он свободен. Конечно, я говорю о конце сезона. В целом, на будущее, Энцо Мареска — это кандидат, которого "Манчестер Сити" рассматривает уже давно.

Пеп Гвардиола — большой поклонник Энцо Марески, как молодого и талантливого тренера. Он работал в "Сити" и знает команду, у него есть опыт выступлений в Премьер-лиге, он выигрывал трофеи с "Манчестер Сити" и "Челси". Так что в "Сити" прекрасно осведомлены о его ситуации", — сказал Романо

İdman.Biz
