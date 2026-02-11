Арбелоа страдает от "диктатуры" футболистов в "Реале"

Футболисты мадридского "Реала" ставят под сомнения решения, принимаемые главным тренером команды Альваро Арбелоа. Ситуация схожа с тем, что происходило при руководстве Хаби Алонсо и в последний сезон в клубе Карло Анчелотти. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, Арбелоа страдает от "диктатуры" футболистов, существующей в "Королевском клубе". Подчеркивается, что испанский специалист на собственном опыте осознает методы, которыми пользуются игроки "сливочных" и сомневается в своих тактических решениях. Футболисты "Реала" выражают несогласие с определенными решениями, но не дают понять это общественности.

Арбелоа был назначен на пост главного тренера "Реала" 13 января.