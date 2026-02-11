Форвард "Борнмута" может перебраться на "Энфилд"

"Ливерпуль" следит за 19-летним форвардом "Борнмута" Эли Крупи, который может стать трансферной целью мерсисайдцев на лето. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, "вишни" полагают, что могут продать французского нападающего за £ 70-80 млн (€ 80,5-90,5 млн). Помимо "красных", Крупи интересен "Челси", "Пари Сен-Жермен" и мадридскому "Реалу".

Форвард является игроком "Борнмута" с февраля 2025 года. В нынешнем сезоне Крупи принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 22 млн.