Ситуация с Роналду в "Аль-Насре" способна повлиять на будущее Жезуша

Главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш не будет обсуждать новый контракт до разрешения ситуации с нападающим и капитаном Криштиану Роналду. Португальский специалист хочет получить более ясное представление о будущем 41-летнего форварда. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Arriyadiyah.

Ранее стало известно, что Роналду, пропустивший матчи с "Эр-Риядом" и "Аль-Иттихадом", недоволен отсутствием усилений у "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно, в то время как соперники приобретали новых игроков. Также португальца не устраивает наличие задолженностей по зарплате в клубе.

По информации источника, Жезуш также рассчитывал на подписание двух футболистов, которых он просил с начала января, однако эти сделки не состоялись.

Контракт Жезуша с "Аль-Насром" заканчивается грядущим летом.