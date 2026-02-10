10 Февраля 2026
10 Февраля 2026 18:34
"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"

"ПСЖ" и "Челси" усилили интерес к опорному полузащитнику "Брайтона" Карлосу Балеба, о чем сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk. Ранее СМИ писали, что "Манчестер Юнайтед" следит за 22-летним футболистом.

По информации источника, "Брайтон" оценивает камерунского игрока в £ 80-100 млн (€ 92-110 млн). Подчеркивается, что на текущий момент "Челси" и "ПСЖ" обладают наилучшими шансами купить Балеба летом, поскольку обе команды могут предложить ему участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

İdman.Biz
