Сборная Азербайджана по стрельбе из лука выступит на чемпионате Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по стрельбе из лука примет участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет с 16 по 21 февраля 2026 года в болгарском Пловдиве.

Как сообщает İdman.Biz, страну на континентальном первенстве представят Яйлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнли, Мамедали Алиев, Лала Абдуррахманова, Нилуфар Агамамедли, Лала Исмайлова, Ягмур Гурбанлы, Сердар Велиев, Нурлан Рагимли и Гусейн Магеррамов.

Согласно программе турнира, азербайджанские спортсмены выступят в индивидуальных, командных и смешанных дисциплинах.