АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской Премьер-лиге (АПЛ) по футболу сегодня пройдет первый игровой день 26-го тура.

Как передает İdman.Biz, в матчах, запланированных на вторник, 10 февраля, прежде всего привлекает внимание противостояние "Тоттенхэма" и "Ньюкасла", учитывая, что последнему вскоре предстоит визит в Баку. Также интересен выездной матч набравшего отличный ход "Манчестер Юнайтед" против "Вест Хэма".

Отметим, что перед стартом 26-го тура лидирует "Арсенал", далее идут "Манчестер Сити" и "Астон Вилла". В зоне Лиги чемпионов также "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" (10 февраля, 23:30 по Баку)

Главный матч тура для азербайджанской аудитории: "Ньюкасл" скоро сыграет с "Карабахом" в плей-офф Лиги чемпионов, и любая деталь его формы сейчас на вес золота.

Соперник команды Гурбана Гурбанова оказался в непростой ситуации: "сороки" проиграли три последних матча в АПЛ — "Астон Вилле" (0:2), "Ливерпулю" (1:4) и "Брентфорду" (2:3). При этом с учетом поражения в ответном полуфинале Кубка английской лиги от "Манчестер Сити" (1:3) у команды Эдди Хау уже четыре поражения подряд. В целом же во всех турнирах "Ньюкасл" не побеждает пять матчей подряд — серия началась с ничьей с "Вулверхэмптоном" (0:0), после чего последовали четыре поражения.

На фоне такого отрезка вокруг Хау усилилось давление: британские медиа отмечают, что разговоры о будущем тренера стали заметно громче. По кадровой ситуации у "Ньюкасла" тоже есть вопросы: в последних раскладах по составу упоминались потери, включая Жоэлинтона и Фабиана Шера.

"Тоттенхэм" также подходит к встрече в непростом положении: команда идет в нижней части таблицы и уже семь матчей АПЛ подряд без побед. Главный тренер Томас Франк прямо говорит о необходимости срочно набирать очки, иначе борьба за выживание станет реальностью. К игре добавились кадровые проблемы: защитник Дестини Удоджи выбыл на 4–5 недель из-за травмы задней поверхности бедра, а капитан Кристиан Ромеро начинает четырехматчевую дисквалификацию после удаления в прошлом туре.

Таким образом, матч в Лондоне — шанс для "Ньюкасла" хотя бы стабилизировать игру перед еврокубковым противостоянием, а для "Тоттенхэма" — возможность вырваться из затяжной турбулентности и не подпустить зону вылета.

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" (в ночь с 10 на 11 февраля, 00:15 по Баку)

"Манчестер Юнайтед" приезжает на "Лондон Стэдиум" на серии из четырех побед подряд. Причем были обыграны и фавориты чемпионской гонки: "Манчестер Сити" (2:0) и "Арсенал" (3:2). Также были переиграны "Фулхэм" (3:2) и "Тоттенхэм" (2:0). При Майкле Кэррике команда заметно добавила в результатах, однако перед выездом есть и потери: по словам тренера, Мейсон Маунт, скорее всего, пропустит матч, также среди отсутствующих называется Маттейс де Лигт.

"Вест Хэм" находится в зоне вылета, но в прошлом туре взял важнейшие очки, обыграв "Бернли" на выезде (2:0). По свежим новостям о составе: защитник Жан-Клер Тодибо продолжает отбывать дисквалификацию, а голкипер Лукаш Фабиански недоступен из-за травмы спины.

Остальные матчи 26-го тура АПЛ:

10 февраля

"Челси" - "Лидс"

"Эвертон" - "Борнмут"

11 февраля

"Астон Вилла" - "Брайтон"

"Кристал Пэлас" - "Бернли"

"Манчестер Сити" - "Фулхэм"

"Ноттингем Форест" - "Вулверхэмптон"

"Сандерленд" - "Ливерпуль"

12 февраля

"Брентфорд" - "Арсенал"

Турнирная таблица АПЛ перед 26-м туром:

1. "Арсенал" - 56

2. "Манчестер Сити" - 50

3. "Астон Вилла" - 47

4. "Манчестер Юнайтед" - 44

5. "Челси" - 43

6. "Ливерпуль" - 39

7. "Брентфорд" - 39

8. "Эвертон" - 37

9. "Сандерленд" - 36

10. "Фулхэм" - 34

11. "Борнмут" - 34

12. "Ньюкасл" - 33

13. "Кристал Пэлас" - 32

14. "Брайтон" - 31

15. "Тоттенхэм" - 29

16. "Лидс" - 29

17. "Ноттингем Форест" - 26

18. "Вест Хэм" - 23

19. "Бернли" - 15

20. "Вулверхэмптон" - 8