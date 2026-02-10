Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна

Вокруг бывшего футболиста "Баварии" Франка Рибери разгорелось обсуждение после публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Как сообщает İdman.Biz, в документах, обнародованных Министерством юстиции США, упоминается имя французского игрока. Отмечается, что одна из заявительниц выдвинула в его адрес серьезные обвинения.

Адвокат Рибери категорически отверг появившуюся информацию и заявил о намерении добиваться юридической ответственности за ее распространение.

"Это ложь. Я приму меры для наказания лиц, распространяющих эти фальшивые обвинения, которые посягают на честь и достоинство моего клиента и его семьи", - сказал адвокат.

Напомним, что в 2010 году Франк Рибери и Карим Бензема уже оказывались в центре похожего скандала, однако впоследствии суд вынес оправдательный приговор в отношении обоих футболистов.