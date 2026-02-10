10 Февраля 2026
RU

Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 18:17
48
Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна

Вокруг бывшего футболиста "Баварии" Франка Рибери разгорелось обсуждение после публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Как сообщает İdman.Biz, в документах, обнародованных Министерством юстиции США, упоминается имя французского игрока. Отмечается, что одна из заявительниц выдвинула в его адрес серьезные обвинения.

Адвокат Рибери категорически отверг появившуюся информацию и заявил о намерении добиваться юридической ответственности за ее распространение.

"Это ложь. Я приму меры для наказания лиц, распространяющих эти фальшивые обвинения, которые посягают на честь и достоинство моего клиента и его семьи", - сказал адвокат.

Напомним, что в 2010 году Франк Рибери и Карим Бензема уже оказывались в центре похожего скандала, однако впоследствии суд вынес оправдательный приговор в отношении обоих футболистов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"
23:24
Мировой футбол

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

При этом "Эвертон" испытывает опасения относительно травматичности 31-летнего Джона Стоунза

Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"
23:06
Мировой футбол

Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах
Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"
20:40
Мировой футбол

Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"

Ранее защитник Жереми Жаке, которого "Ливерпуль" подписал почти за € 64 млн фунтов получил травму плеча
"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"
18:34
Мировой футбол

"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 23 матчах во всех турнирах
Виктор Фонт обратился к Ханси Флику
18:05
Мировой футбол

Виктор Фонт обратился к Ханси Флику

Кандидат в президенты "Барселоны" высказался об идее спортивного проекта и выборах в клубе
АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:50
Мировой футбол

АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Между тем, “Манчестер Юнайтед” может добиться пятой победы подряд

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время