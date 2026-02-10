Виктор Фонт обратился к Ханси Флику

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт прокомментировал будущий спортивный проект клуба, а также высказался о роли спортивного директора Деку и главного тренера Ханси Флика.

Как сообщает İdman.Biz, Фонт подчеркнул, что не говорил о необходимости чьего-либо увольнения и сделал акцент на концепции развития клуба.

"Я не говорил, что кого-то нужно отправлять в отставку. Мы подготовим спортивный проект, и дело не в именах. Когда немецкий специалист увидит наш план, он будет удивлен. Если Флик доволен тем, что у него есть сейчас, то, увидев то, что мы для него подготовили, он будет поражен", - заявил кандидат в президенты.

Фонт также обвинил действующее руководство клуба в использовании административных ресурсов в избирательном процессе и потребовал большей прозрачности.

"Лапорта использует ресурсы клуба для продвижения собственной избирательной кампании. Я требую от временной комиссии большей прозрачности и меньшей предвзятости, чтобы был обеспечен справедливый избирательный процесс", - сказал Фонт.