Дани Ольмо едва не столкнулся с болельщиком по дороге на тренировку - ВИДЕО

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо оказался в центре внимания из-за эпизода, произошедшего по пути на тренировку команды.

Как сообщает İdman.Biz, во время движения к тренировочной базе перед футболистом внезапно появился болельщик, попытавшийся сделать с ним селфи. Ольмо не стал останавливаться и продолжил движение, в результате чего едва не произошло столкновение.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди пользователей. Многие отметили, что игрок, вероятно, спешил на тренировку и не стал рисковать опозданием.