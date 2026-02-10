"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

"Эвертон" рассмотрит возможность приобретения игроков "Манчестер Сити" Джона Стоунза и Джека Грилиша по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, "ириски" хотят оставить в команде Грилиша после завершения его аренды. Однако клуб не устраивает установленная на вингера цена в £ 50 млн (€ 57,5 млн). "Эвертон", вероятно, сосредоточится на пересмотре соглашения с "горожанами".

Подчеркивается, что ливерпульский клуб может подписать Стоунза бесплатно, поскольку его контракт с "Манчестер Сити" истекает грядущим летом. При этом "Эвертон" испытывает опасения относительно травматичности 31-летнего защитника.