Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может остаться в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail. Контракт защитника истекает ближайшим летом.

По информации источника, манкунианцы, как ожидается, сделают экс-капитану предложение заключить новый договор. Отмечается, что футболисту предложат другие условия. Сейчас Магуайр получает £ 180 тыс. (€ 206 тыс.) в неделю.

Харри выступает за "МЮ" с сезона-2018/2019. В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.