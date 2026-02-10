Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил мнение, что мерсисайдцы подвержены невезению в нынешнем сезоне.

"Такое ощущение точно есть. Я говорил, если мы подпишем игрока, он получит травму, даже если не будет за нас играть. Иногда так кажется, но в момент, когда вы чувствуете, что вам не везет, [неудача] приходит к вам, поэтому по возможности мы должны избегать этого и просто сосредоточиться на работе. Сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Но мы пропускаем в дополнительное время намного больше, чем обычно. Это невезение? Или мы виноваты сами? Я пробовал многое, но мяч влетал в ворота, когда делал замены в обороне, когда продолжал играть с теми же игроками. Я могу сказать, что нам не повезло, это определенно так. Так невезение это или часть того, кто мы есть? Можем выяснить это в ближайшие три-четыре месяца", – приводит слова Слота İdman.Biz со ссылкой на BBC.

Ранее защитник "Ренна" Жереми Жаке, которого "Ливерпуль" подписал почти за € 64 млн фунтов и оставил во французском клубе до лета, получил травму плеча.