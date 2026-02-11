"Манчестер Юнайтед" забил на 6-й добавленной минуте и ушел от поражения в матче с "Вест Хэмом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вест Хэм" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии — 1:1. Игра прошла в Лондоне на "Лондон Стэдиум".
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий лондонской команды Томаш Соучек открыл счет. На 63-й минуте полузащитник гостей Каземиро сравнял счет, но VAR отменил гол из-за офсайда. Отыграться манкунианцам удалось в добавленное время — на 90+6-й минуте забил Беньямин Шешко.
"Вест Хэм" прервал четырехматчевую серию побед "Манчестер Юнайтед" и с 24 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. "МЮ" идет на 4-й строчке — 45 очков.
01:40
"Челси" дома сыграл вничью с "Лидсом" в матче 26-го тура АПЛ — 2:2.
У хозяев голы забили Жоао Педро и Коул Палмер, который реализовал пенальти и отличился результативным пасом. Гости отыгрались, уступая 0:2 — отличились Лукас Нмеча и Ноа Окафор.
"Челси" набрал 44 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата Англии. "Лидс" с 30 очками — на 15-й строчке.
В параллельных матчах:
"Тотенхтэм" дома уступил "Ньюкаслу" - 1:2.
Арчи Грэй, 64. Малик Тьяв, 45+5; Джейкоб Рэмзи, 68.
"Борнмут" на выезде переиграл "Эвертон" - 2:1.
Илиман Ндиайе, 42. Райян, 61; Амин Адли, 64.