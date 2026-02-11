"Манчестер Юнайтед" забил на 6-й добавленной минуте и ушел от поражения в матче с "Вест Хэмом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вест Хэм" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии — 1:1. Игра прошла в Лондоне на "Лондон Стэдиум".

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий лондонской команды Томаш Соучек открыл счет. На 63-й минуте полузащитник гостей Каземиро сравнял счет, но VAR отменил гол из-за офсайда. Отыграться манкунианцам удалось в добавленное время — на 90+6-й минуте забил Беньямин Шешко.

"Вест Хэм" прервал четырехматчевую серию побед "Манчестер Юнайтед" и с 24 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. "МЮ" идет на 4-й строчке — 45 очков.

"Челси" дома сыграл вничью с "Лидсом" в матче 26-го тура АПЛ — 2:2.

У хозяев голы забили Жоао Педро и Коул Палмер, который реализовал пенальти и отличился результативным пасом. Гости отыгрались, уступая 0:2 — отличились Лукас Нмеча и Ноа Окафор.

"Челси" набрал 44 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата Англии. "Лидс" с 30 очками — на 15-й строчке.

В параллельных матчах:

"Тотенхтэм" дома уступил "Ньюкаслу" - 1:2.

Арчи Грэй, 64. Малик Тьяв, 45+5; Джейкоб Рэмзи, 68.

"Борнмут" на выезде переиграл "Эвертон" - 2:1.

Илиман Ндиайе, 42. Райян, 61; Амин Адли, 64.