11 Февраля 2026
Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"

11 Февраля 2026 10:55
Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"

Главный тренер футбольного клуба "Челси" Лиам Росеньор прокомментировал ничью с "Лидсом" со счетом 2:2 в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), указав на ключевые ошибки, повлиявшие на итог встречи.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что его команда не сумела сохранить хладнокровие в двух решающих эпизодах по ходу матча.

Розениор отдельно остановился на решении Мойсеса Кайседо: "В матче было два ключевых момента, в которых мы не справились и не сохранили спокойствие. Кайседо великолепный футболист, для меня он лучший, но в этом эпизоде он принял плохое решение".

Говоря о ходе игры, тренер также указал на тактические ошибки команды:

"В момент, когда мы должны были включить прессинг, мы приняли несколько неверных решений и в итоге привезли пенальти. Я признаю, что владение мячом, прессинг, энергия – это именно то, что я хочу видеть, но отсутствие победы делает ситуацию сложнее".

