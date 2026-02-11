"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки - ФОТО

Футбольный клуб "Сантос" и Неймар направили Лионелю Месси и его сыновьям подписанные игровые футболки клуба с именем бразильского футболиста и 10-м номером.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский клуб опубликовал фотографию, на которой Месси запечатлен вместе с сыновьями и полученными футболками, сопроводив публикацию символическим текстом.

"От Неймара - Лионелю Месси. От принца - гению. Священная майка неизмеримой ценности с номером, увековеченным Королем. Десятка Неймара. Десятка Месси. Десятка Пеле. Бесконечное наследие футбола. Привет из Вила Белмиро, Лионель Месси", - говорится в тексте обращения.

Отметим, что Неймар и Месси выступали вместе за "Барселону" с 2013 по 2017 год. За этот период они стали частью одного из самых результативных атакующих трио в истории футбола вместе с Луисом Суаресом. В сезоне 2014/15 каталонский клуб с их участием выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА, оформив требл. Совместно Месси и Неймар провели более 160 матчей за "Барселону" и суммарно забили свыше 200 мячей во всех турнирах, внеся ключевой вклад в успехи команды на внутренней и международной арене.