11 Февраля 2026
RU

"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки - ФОТО

Мировой футбол
Новости
11 Февраля 2026 13:41
22
"Сантос" и Неймар отправили Месси и его сыновьям именные футболки

Футбольный клуб "Сантос" и Неймар направили Лионелю Месси и его сыновьям подписанные игровые футболки клуба с именем бразильского футболиста и 10-м номером.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский клуб опубликовал фотографию, на которой Месси запечатлен вместе с сыновьями и полученными футболками, сопроводив публикацию символическим текстом.

"От Неймара - Лионелю Месси. От принца - гению. Священная майка неизмеримой ценности с номером, увековеченным Королем. Десятка Неймара. Десятка Месси. Десятка Пеле. Бесконечное наследие футбола. Привет из Вила Белмиро, Лионель Месси", - говорится в тексте обращения.

Отметим, что Неймар и Месси выступали вместе за "Барселону" с 2013 по 2017 год. За этот период они стали частью одного из самых результативных атакующих трио в истории футбола вместе с Луисом Суаресом. В сезоне 2014/15 каталонский клуб с их участием выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА, оформив требл. Совместно Месси и Неймар провели более 160 матчей за "Барселону" и суммарно забили свыше 200 мячей во всех турнирах, внеся ключевой вклад в успехи команды на внутренней и международной арене.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"
15:30
Мировой футбол

Рональд Араухо рассказал, кого хочет видеть в "Барселоне"

Защитник каталонского клуба назвал своего кандидата игроком мирового уровня
"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку
14:10
Мировой футбол

"Тоттенхэм" отправил Томаса Франка в отставку

Ранее тренер заявлял, что уверен в поддержке руководства

Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде
12:21
Мировой футбол

Араухо рассказал о полуторагодовом тяжелом периоде

Защитник "Барселоны" признался в борьбе с тревожностью и депрессией
Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"
10:55
Мировой футбол

Наставник "Челси" остался недоволен действиями команды в игре с "Лидсом"

Тренер указал на ошибку игрока, которая изменила ход матча
Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки
10:40
Мировой футбол

Паненка раскритиковал попытку удара "паненкой" в финале Кубка Африки - ФОТО

Автор знаменитого пенальти прокомментировал исполнение Браима Диаса
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи 13-го тура
09:40
Мировой футбол

В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся матчи 13-го тура

Игры пройдут в Баку и Абшероне

Самое читаемое

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!