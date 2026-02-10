Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

Клуб МЛС "Чикаго Файр" не отказался от намерения подписать нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Как сообщает İdman.Biz, первые контакты американского клуба с представителями 37-летнего польского футболиста состоялись в конце прошлого года. В ноябре супруга игрока Анна посетила Чикаго и ознакомилась с возможными вариантами проживания.

В начале декабря делегация "Чикаго Файр" побывала в Барселоне. Несколько недель назад известный агент Пини Захави, представляющий интересы Левандовски, встретился в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуето.

Сообщается, что "Чикаго Файр" предложил Левандовски двухлетний контракт с высокой заработной платой.