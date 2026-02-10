10 Февраля 2026
RU

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 09:42
29
Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

Клуб МЛС "Чикаго Файр" не отказался от намерения подписать нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Как сообщает İdman.Biz, первые контакты американского клуба с представителями 37-летнего польского футболиста состоялись в конце прошлого года. В ноябре супруга игрока Анна посетила Чикаго и ознакомилась с возможными вариантами проживания.

В начале декабря делегация "Чикаго Файр" побывала в Барселоне. Несколько недель назад известный агент Пини Захави, представляющий интересы Левандовски, встретился в Лондоне с владельцем американского клуба Джо Мансуето.

Сообщается, что "Чикаго Файр" предложил Левандовски двухлетний контракт с высокой заработной платой.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat
11:31
Мировой футбол

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Поединок состоится 13 февраля и вызвал большой интерес у болельщиков
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение
10:27
Мировой футбол

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Публикация СМИ была удалена после опровержения со стороны Mossos d'Esquadra

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"
09:15
Мировой футбол

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Новый договор защитника может быть рассчитан до 2030 года

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"