Экс-игрок "Барселоны" признался, что симпатизировал "Реалу" и восхищался Роналду

Бывший полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг рассказал, что всегда симпатизировал мадридскому "Реалу" и высоко оценивал Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, футболист признался, что был вынужден скрывать свои взгляды во время выступления за каталонский клуб. "Моей любимой командой всегда был "Реал" Мадрид. Я считал Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, но чтобы играть за "Барселону", мне приходилось лгать на пресс-конференции", - сказал Боатенг в комментарии Transfer News в социальной сети X.

Он отметил, что иначе не смог бы получить игровую практику в каталонской команде. "Иначе я бы просто не играл, это было бы невозможно", - добавил футболист.

Боатенг выступал за "Барселону" в 2019 году. В разные годы он также защищал цвета "Герты", "Милана", "Тоттенхэма", "Айнтрахта" и "Лас-Пальмаса".