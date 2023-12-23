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Первый футболист, выигравший КЧМ в составе трёх разных клубов

Мировой футбол
Новости
23 Декабря 2023 13:08
Первый футболист, выигравший КЧМ в составе трёх разных клубов

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич - первый игрок, который выиграл клубный чемпионат мира в составе трёх разных команд. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", он сделал это в составе мадридского «Реала», лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».

Напомним, вчера, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира-2023 между «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». «Горожане» одержали победу со счётом 4:0 и выиграли турнир. Матео Ковачич появился на поле на 60-й минуте.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал

Манчестер Сити - Флуминенсе - 4:0

Рио-де-Жанейро, Бразилия

1:0 Альварес – 1' 2:0 Нино – 27' (в свои ворота) 3:0 Фоден – 72' 4:0 Альварес – 88'

В составе «Реала» Ковачич становился победителем этого международного турнира в 2016 и 2017 годах. Вместе с «Челси» хорватский полузащитник выиграл трофей в 2021 году.

В нынешнем сезоне Матео Ковачич принял участие в 20 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.

İdman.biz

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