"Аталанта" разгромила "Дженоа" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Аталанта" одержала крупную победу над "Дженоа" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 4:0, передает İdman.Biz.

Голы у хозяев забили Берат Джимсити, Мартен де Рон, Марио Пашалич и Хонест Аханор. Судьба матча во многом определилась на 36-й минуте, когда полузащитник "Дженоа" Сейду Фини получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

Бергамаски уверенно довели игру до разгрома и стали очередным участником четвертьфинала. На следующей стадии Кубка Италии "Аталанта" встретится с туринским "Ювентусом".

İdman.Biz