3 Декабря 2025
RU

"Аталанта" разгромила "Дженоа" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2025 21:45
7
"Аталанта" разгромила "Дженоа" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Аталанта" одержала крупную победу над "Дженоа" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 4:0, передает İdman.Biz.

Голы у хозяев забили Берат Джимсити, Мартен де Рон, Марио Пашалич и Хонест Аханор. Судьба матча во многом определилась на 36-й минуте, когда полузащитник "Дженоа" Сейду Фини получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

Бергамаски уверенно довели игру до разгрома и стали очередным участником четвертьфинала. На следующей стадии Кубка Италии "Аталанта" встретится с туринским "Ювентусом".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Реал" предложил 28 млн евро за полузащитника сборной Греции
21:39
Мировой футбол

"Реал" предложил 28 млн евро за полузащитника сборной Греции

Однако "Олимпиакос" не намерен вести переговоры меньше чем за 40 млн

Фанаты "Боруссии" выступили против ужесточения мер безопасности на стадионах
20:21
Мировой футбол

Фанаты "Боруссии" выступили против ужесточения мер безопасности на стадионах

Болельщики вывесили протестный баннер во время матча Кубка Германии

В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси
19:59
Мировой футбол

В "Барселоне" высказались о возможном возвращении Месси

Деку прокомментировал вероятность приезда аргентинца во время паузы в MLS
Гвардиола бьет тревогу: " У "Манчестер Сити" серьезные проблемы в полузащите"
19:46
Мировой футбол

Гвардиола бьет тревогу: " У "Манчестер Сити" серьезные проблемы в полузащите"

Наставник признал дефицит игроков в опорной зоне

"Барселона" близка к продлению контракта с Эриком Гарсией
19:30
Мировой футбол

"Барселона" близка к продлению контракта с Эриком Гарсией

Защитник подпишет новое соглашение на пять лет

ФИФА перенесла срок отъезда игроков на Кубок Африканских Наций
18:25
Мировой футбол

ФИФА перенесла срок отъезда игроков на Кубок Африканских Наций

Изменение позволит клубам дольше сохранить ведущих футболистов

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"
2 Декабря 10:24
Футбол

Лука Модрич откровенно рассказал о переходе в "Реал Мадрид"

Хорватский полузащитник поделился подробностями переговоров
Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге
2 Декабря 10:54
Дзюдо

Хидаят Гейдаров ухудшил позиции в мировом рейтинге

Несмотря на неудачное выступление на недавнем турнире из серии Большого шлема в Абу-Даби, азербайджанские дзюдоисты остаются в числе лучших