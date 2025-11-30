Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались столичный "Атлетико" и "Овьедо". "Матрасники" одержали победу со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Александр Серлот. Норвежский нападающий хозяев поля отличился на 16-й минуте. На 26-й минуте Серлот оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Испании "Барселона", набравшая 34 очка. "Овьедо" с девятью очками располагается на последней, 20-й строчке.

İdman.Biz