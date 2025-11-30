30 Ноября 2025
RU

Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 02:08
46
Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались столичный "Атлетико" и "Овьедо". "Матрасники" одержали победу со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Александр Серлот. Норвежский нападающий хозяев поля отличился на 16-й минуте. На 26-й минуте Серлот оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Испании "Барселона", набравшая 34 очка. "Овьедо" с девятью очками располагается на последней, 20-й строчке.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча
04:21
Мировой футбол

В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча

Игра была прервана два раза
"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО

"Шпоры" не побеждают в АПЛ в четырех матчах подряд
"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО
01:53
Мировой футбол

"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО

После этой игры "Милан" вырвался в лидеры Серии А
"Атлетик" на выезде уверенно обыграл "Леванте"
00:50
Мировой футбол

"Атлетик" на выезде уверенно обыграл "Леванте"

Благодаря этой победе "Атлетик" набрал 20 очков и располагается на восьмом месте
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" - ВИДЕО
29 Ноября 23:30
Мировой футбол

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" - ВИДЕО

И обошла его в таблице Бундеслиги

Самое читаемое

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%