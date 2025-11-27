"Ливерпуль" выдал худший отрезок с 1953 года

"Ливерпуль" продолжает переживать один из самых кризисных периодов в своей истории.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football on TNT Sports, команда проиграла девять из последних двенадцати встреч - это самая слабая серия клуба с ноября 1953-го по январь 1954 года.

В очередном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома уступил ПСВ со счетом 1:4. Англичане начали активно, но после гола Доминика Собослаи пропустили трижды во втором тайме и потерпели крупное поражение.

После этой игры "Ливерпуль" с девятью очками занимает 13-е место в сводной таблице Лиги чемпионов. ПСВ, набрав восемь очков, идет на 15-й строчке. В следующем туре 9 декабря "красные" сыграют в гостях с "Интером", а ПСВ примет "Атлетико".

