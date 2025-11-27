27 Ноября 2025
"Айнтрахт" стал мировым лидером по прибыли от перепродажи игроков

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг клубов по прибыли от перепродажи футболистов за период с января 2021 года.

Как сообщает İdman.Biz, в расчет включались игроки, пришедшие в клубы в статусе профессионалов и позднее проданные на постоянной основе.

По данным исследования, абсолютным лидером стал "Айнтрахт", который заработал 286 млн евро - это лучший показатель среди всех клубов мира. В топ-10 также вошли "Брайтон", "Штутгарт" и "Аталанта", традиционно работающие с молодыми и недооцененными футболистами.

Топ-10 клубов по прибыли:

"Айнтрахт" - плюс 286 млн евро

"Брайтон" - плюс 221 млн евро

"Штутгарт" - плюс 178 млн евро

"Аталанта" - плюс 150 млн евро

"Бенфика" - плюс 147 млн евро

"Ланс" - плюс 134 млн евро

Удинезе — плюс 128 млн евро
8–9. Юнион — плюс 113 млн евро
8–9. Лечче — плюс 113 млн евро

Лилль — плюс 112 млн евро

Среди топ-клубов Европы показатели значительно скромнее:

"Ньюкасл" - 111 млн евро, "Манчестер Сити" - 89 млн, "Байер" - 76 млн, "Милан" - 59 млн, "ПСЖ" - 56 млн, "Атлетико" - 54 млн, "Бавария" - 50 млн, "Ливерпуль" - 36 млн, "Барселона" - 26 млн, "Интер" - 24 млн, "Реал" - всего 8 млн евро.

Отрицательная прибыль оказалась у таких клубов, как "Челси" (минус 22 млн), "Ювентус" (минус 22 млн), "Тоттенхэм" (минус 27 млн), "Арсенал" (минус 35 млн) и "Манчестер Юнайтед" (минус 35 млн). Манкунианцы вошли в пятерку худших клубов мира по этому показателю, наряду с "Астон Виллой", "Вест Хэмом", "Аль-Насром" и "Аль-Хилалем".

