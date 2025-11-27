"Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче с восемью голами и удалением - ВИДЕО

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" на своем поле победил "Тоттенхэм" со счетом 5:3. Встреча на стадионе "Парк де Пренс" получилась крайне результативной и включала восемь забитых мячей и одно удаление, сообщает İdman.Biz.

Счет открыл Ришарлисон на 35-й минуте, однако в концовке тайма Витинья сравнял. После перерыва команды обменялись голами: на 50-й минуте Рандаль Коло Муани вновь вывел гостей вперед, но Витинья быстро восстановил равновесие. Затем инициативу перехватили хозяева: Фабиан Руис сделал счет 3:2, а Вильям Пачо на 65-й минуте увеличил преимущество. Коло Муани на 73-й минуте сократил разрыв, однако спустя три минуты Витинья оформил хет-трик и поставил точку в матче.

В компенсированное время арбитр Феликс Цвайер после просмотра VAR показал прямую красную карточку защитнику "ПСЖ" Лукасу Эрнандесу.

После победы "ПСЖ" поднялся на третью строчку сводной таблицы Лиги чемпионов, набрав 12 очков. "Тоттенхэм" с восемью очками опустился на 15-е место.

