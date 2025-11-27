Победа над "Баварией" укрепила позиции "Арсенала" в общем этапе ЛЧ - ВИДЕО

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Арсенал" на своем поле обыграл "Баварию" со счетом 3:1.

Как сообщает İdman.Biz, на 22-й минуте Юрриен Тимбер открыл счет и вывел хозяев вперед. Гости ответили на 32-й минуте благодаря точному удару Ленарта Карла. Во втором тайме лондонская команда усилила давление, что привело к голам Нони Мадуэке на 69-й минуте и Габриэла Мартинелли на 76-й, закрепившим преимущество "Арсенала".

После победы "Арсенал" с 15 очками продолжает возглавлять сводную таблицу Лиги чемпионов, а "Бавария", имея 12 очков, удерживается в ее верхней части.

В следующем туре 10 декабря "Арсенал" дома примет "Брюгге", а 9 декабря "Бавария" сыграет со "Спортингом". Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

İdman.Biz