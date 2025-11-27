ФИФА может столкнуться с иском во Спортивный арбитражный суд из-за Роналду

Стало известно, что Криштиану Роналду после удаления в матче со сборной Ирландии не получит длительную дисквалификацию и пропустит всего одну игру. Это решение ФИФА вызвало широкий резонанс и может обернуться серьезными юридическими последствиями, сообщает İdman.Biz.

По информации Daily Mail, решение назначить два матча дисквалификации условно может привести к иску в Спортивный арбитражный суд. Жалобу способны подать команды, которым предстоит встретиться со сборной Португалии в двух стартовых матчах чемпионата мира. Чтобы добиться успеха, сторонам необходимо доказать, что решение ФИФА оказывает прямое влияние на их турнирные перспективы и снижает шансы на выход из группы в случае допуска Роналду к игре.

İdman.Biz