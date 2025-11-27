Мбаппе, Ямаль, Гризманн, Ойарсабаль и Морено номинированы на приз лучшему игроку в Ла Лиге

Ла Лига объявила список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока ноября.

Как сообщает İdman.Biz, в список вошли пять ярко проявивших себя игроков, представляющих ведущие клубы чемпионата Испании.

В число номинантов включены:

Антуан Гризманн ("Атлетико") - 121 минута, 3 гола, 5 выигранных единоборств, точность передач 80%.

Килиан Мбаппе ("Реал") - 259 минут, 2 гола, 1 ассист, 13 выигранных единоборств, точность передач 89,2%.

Жерар Морено ("Вильярреал") - 198 минут, 3 гола, 12 выигранных единоборств, точность передач 80,9%.

Ламин Ямаль ("Барселона") - 267 минут, 2 гола, 2 ассиста, 16 выигранных единоборств, точность передач 85,1%.

Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад") - 270 минут, 1 гол, 2 ассиста, 13 выигранных единоборств, точность передач 70,6%.

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и аналитической оценки Ла Лиги.

İdman.Biz