"Аталанта" всухую обыграла "Айнтрахт" в матче Лиги чемпионов

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле принимал "Аталанту". Встреча на стадионе "Франкфурт Арена" завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0, сообщает İdman.Biz.

Команда из Бергамо оформила результативный отрезок во втором тайме. На 60-й минуте Адемола Лукман открыл счет, через две минуты Эдерсон удвоил преимущество, а уже на 65-й минуте Шарль Де Кетеларе отправил в ворота хозяев третий мяч, установив окончательный результат.

В заключительном туре "Айнтрахт" сыграет в гостях с каталонской "Барселоной", а "Аталанта" дома примет лондонский "Челси". Оба матча пройдут 9 декабря.

İdman.Biz