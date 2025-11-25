Травма ключевого защитника "Интера" оказалась серьезнее, чем ожидалось

Защитник "Интера" Дензел Дюмфрис выбыл из строя надолго после травмы голеностопа, полученной 9 ноября в матче Серии А против "Лацио".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, первые прогнозы оказались слишком оптимистичными - обследование выявило более серьезное повреждение.

По информации источника, Дюмфрис точно пропустит четыре ближайшие игры. Ожидается, что он сможет вернуться к поединку Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 9 декабря.

При этом подчеркивается, что сроки восстановления могут увеличиться. Не исключено, что футболист не выйдет на поле до конца декабря.

İdman.Biz