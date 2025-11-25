Рафинья: " Победа в Лиге чемпионов должна быть главной целью "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Рафинья высказался о целях команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, перед матчем против "Челси" футболист заявил, что клуб обязан стремиться к победе в турнире.

"Я всегда говорил, что главная цель - выиграть Лигу чемпионов. Повторяю это с того момента, как приехал сюда. Команда стала более зрелой по сравнению с прошлым сезоном, мы по-другому действуем в важных моментах. Турнир сложный, но мы сделаем все ради победы", - отметил Рафинья.

Футболист подчеркнул, что пройти общий этап в первой восьмерке - не единственный путь к успеху: "Можно выиграть Лигу чемпионов, даже если не попасть в топ-8. "ПСЖ" уже доказал это".

После четырех матчей "Барселона" занимает 11-е место в таблице общего этапа и имеет 7 очков.

İdman.Biz