"Милан" не проигрывал "Интеру" в шести матчах подряд

"Милан" с минимальным счетом обыграл "Интер" в дерби в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Таким образом, "россонери" не проигрывали "нерадзурри" в шести матчах подряд, сообщает İdman.Biz.

В последних шести матчах между командами четырежды сильнее был "Милан" и две встречи завершались вничью. Последняя победа "Интера" в матчах с красно-черными была добыта в игре 33-го тура чемпионата Италии сезона-2023/2024. Тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

По итогам данной встречи "Интер" с 24 очками располагается на четвертой строчке высшего дивизиона итальянского первенства, "Милан" с 25 очками находится на втором месте, отставая от лидирующей "Ромы" на два очка.

İdman.Biz