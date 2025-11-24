Нападающий "Кремонезе" надел на матч футболку с именем жены

Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди вышел на матч Серии А против "Ромы" с именем своей жены Бекки на спине вместо своего, присоединившись к инициативе A Red to Violence в честь Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин.

Как сообщает İdman.Biz, игроки всей лиги показывали имена близких женщин - партнерш, дочерей или матерей - чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

Варди, переехавший в Италию после долгого сезона в "Лестере", подчеркнул важность личной поддержки и семейных ценностей, а его жест привлек внимание как в Италии, так и за ее пределами.

38-летний футболист и его жена Бекки вместе с 2014 года, у пары шестеро детей. Переход в "Кремонезе" стал новым этапом их жизни. Варди уже проявил себя на поле, а его участие в социальной кампании показывает, что он активно включается в жизнь клуба и лиги.

İdman.Biz