Александер Исак установил антирекорд "Ливерпуля" в АПЛ

Шведский нападающий "Ливерпуля" Александер Исак стал первым игроком мерсисайдцев в истории английской Премьер-лиги (с 1992 года), проигравшим все четыре матча, в которых вышел в старте.

Как сообщает İdman.Biz, форвард выходил в стартовом составе в матчах против "Кристал Пэлас", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".

Исак стал игроком мерсисайдского клуба в летнее трансферное окно - 2025. "Ливерпуль" приобрел нападающего у "Ньюкасла", как сообщалось, за €130 млн.

Отметим, что в девяти матчах за "красных" во всех турнирах шведский нападающий забил только один гол. В рамках АПЛ у Исака пять игр и одна результативная передача. Действующий контракт Александера с "Ливерпулем" рассчитан до конца июня 2031 года.

Напомним, что матч "Карабаха" с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов УЕФА по футболу состоится 28 января следующего года в Англии.

İdman.Biz